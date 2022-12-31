Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной массированный обстрел страны, назвав «извергами» тех, кто принял решение запустить ракеты в канун Нового года.

«31 декабря… Сегодняшний день, эта российская ракетная атака — это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это результат судьбы самой России. Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары и те, кто их совершает, — не получат помилования», — сказал он.

Кроме того, Зеленский обратился к россиянам на русском языке, вероятно, отреагировав на новогоднюю речь президента России Владимира Путина на фоне военных.

«Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он — впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенками собственных резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит», — сказал Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.