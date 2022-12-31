Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хусейном Амиром Абдоллахияном.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Министры обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня, в частности проекты, реализуемые в рамках достигнутых договоренностей в торгово-экономической и транспортной сферах.

В то же время Иран выразил намерение активизировать работу комиссии, назначив нового сопредседателя «Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной областях между Азербайджаном и Ираном».

Стороны также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, а также более широкие региональные вопросы.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.