Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хусейном Амиром Абдоллахияном.
Об этом сообщает МИД Азербайджана.
Министры обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня, в частности проекты, реализуемые в рамках достигнутых договоренностей в торгово-экономической и транспортной сферах.
В то же время Иран выразил намерение активизировать работу комиссии, назначив нового сопредседателя «Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной областях между Азербайджаном и Ираном».
Стороны также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, а также более широкие региональные вопросы.
В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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