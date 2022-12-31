Размер ВВП Китая по итогам года может оказаться выше отметки в $17,4 трлн (более 120 трлн юаней). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение Китая.

«Наша страна продолжает сохранять свой статус второй по величине экономики мира с устойчивым экономическим развитием, и ожидается, что годовой ВВП превысит 120 трлн юаней», — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, на фоне глобального продовольственного кризиса Китай продолжает сохранять должные темпы по производству зерна. При этом есть определенные достижения в борьбе с бедностью, были снижены некоторые налоги и сборы.