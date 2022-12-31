Министр юстиции Венгрии Юдит Варга, комментируя коррупционный скандал в Европарламенте (ЕП), заявила, что законодательный орган Евросоюза переживает моральный кризис. Ее слова передает Magyar Nemzet.

«Европейский парламент, который до сих пор использовал процедуры против институтов и государств-членов в качестве инструмента политического шантажа, теперь переживает моральный кризис», — указала она и отметила, что сейчас все больше людей считают, что этот орган страдает от дефицита демократии, «что также влечет за собой дефицит легитимности».

По словам Варги, ЕП отдалился от европейцев и их повседневных проблем. Она заметила, что в кризисных ситуациях, таких как миграция, пандемия COVID-19, вооруженные конфликты, Европарламент является скорее частью проблемы, чем ее решением.