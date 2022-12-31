Негативные явления в мире, с трудом преодолевающем экономический шок, вызванный глобальной пандемией COVID-19 и начавшимся вслед за ним российско-украинским конфликтом, неизбежно коснулись и Турции.

Однако Турцию в этот период от остального мира, особенно от развитых стран, отличала не ставящая под угрозу занятость и производство модель экономики.

Об этом говорится в видеообращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю Нового года.

«Да, в этой стране выросла стоимость жизни. Но каждый, у кого есть совесть, согласится с тем, что за тот же период страна также достигла самого высокого уровня занятости, производственной мощности и самого высокого показателя экспорта в своей истории»,- отметил глава государства.

Другими словами, продолжил Эрдоган, власть не оставила народ в одиночестве перед лицом дороговизны жизни, не бросила ее на произвол судьбы.

Вместо этого, удалость увеличить показатели занятости и гарантировать доходы каждому, правительство приложило усилия к компенсации потери благосостояния работников за счет высоких темпов роста экономики, отметил турецкий лидер.

По словам президента, на правительственном уровне постоянно оказывалась поддержка промышленному производству и сектору торговли.

«Если Турция все еще держится, несмотря на все нападки, через которые она прошла, и все кризисы, охватившие мир, она обязана этим нашей решительной борьбе, уникальному политическому курсу и экономической политике, которую мы проводим»,- сказал президент.

Сегодня Турция не просто встречает новый год, но в то же время вступает в период, когда останется позади первое и наступит новое столетие со дня основания Республики, отметил Эрдоган.

Глава государства выразил надежду на то, что 29 октября 2023 года Турция сможет отметить столетие со дня основания Республики именно с таким энтузиазмом, с которым мечтает отметить.

Эрдоган вновь привлек внимание к успехам Турции в уходящем году в сфере энергетики и торговли.

Также по словам главы государства, Турция не просто вернулась к прежним показателям в туризме, но и завершает сезон, когда был отмечен самый высокий уровень доходов от туризма за всю историю Республики.

Такая же картина наблюдается и в других сферах, сказал Эрдоган.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что как и в предыдущие 20 лет, 2022 год для Турции был отмечен больше достижениями, чем проблемами»,- сказал глава государства.

Благодаря «Видению века»​​​​​​​ Турция сделает достойный новому столетию Республики скачок, заверил президент.

Эрдоган подчеркнул, что цель Турции — не просто выйти в мировые лидеры в сфере политики и экономики, но и приобрести политическую и экономическую мощь, которая позволит закрепиться в первых строчках в списках стран-лидеров.

Демократия и развитие, которые правительство принесло в Турцию за последние 20 лет, лишь начало и основа великих достижений в будущем, отметил глава государства.

Пусть 2023 году принесет турецкому народу и всему человечеству мир, спокойствие, процветание и благополучие, подчеркнул Эрдоган.