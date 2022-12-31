Ситуация в Украине показала неготовность стран Запада к протяженному противостоянию с РФ, утверждается в материале издания El Pais.
«После передачи оружия Киеву на Западе достаточно остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей. Более того, противостояние высветило необходимость модификации противовоздушной обороны…», — подчеркнула вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Клювер Эшбрук.
По ее словам, требуются высококачественные системы для перехвата баллистических ракет.
Также эксперт попросила Европу и Соединенные Штаты объективно давать оценку мощь вооружению РФ, так как они являются «грозной силой».
«Запад совершит серьезную ошибку, если продолжит недооценивать мощь российской армии», — подчеркнула она.
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