Ситуация в Украине показала неготовность стран Запада к протяженному противостоянию с РФ, утверждается в материале издания El Pais.

«После передачи оружия Киеву на Западе достаточно остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей. Более того, противостояние высветило необходимость модификации противовоздушной обороны…», — подчеркнула вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Клювер Эшбрук.

По ее словам, требуются высококачественные системы для перехвата баллистических ракет.

Также эксперт попросила Европу и Соединенные Штаты объективно давать оценку мощь вооружению РФ, так как они являются «грозной силой».

«Запад совершит серьезную ошибку, если продолжит недооценивать мощь российской армии», — подчеркнула она.