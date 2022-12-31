В ночь на 30 декабря российские силы атаковали Киев и несколько областей Украины с помощью беспилотников иранского производства. Это стало продолжением участившихся атак таких дронов, отметил в своей ежедневной сводке Институт изучения войны (ISW).

«Российские силы, вероятно, увеличили количество атак беспилотников, чтобы поддержать свою кампанию против критически важной инфраструктуры Украины, учитывая их, вероятно, истощенный запас высокоточных ракет», — сделали вывод аналитики ISW.

Они отметили, что украинские ПВО доказали свою эффективность в уничтожении беспилотников «Shahed», а использование этих дронов для атак на гражданские объекты в украинском тылу имеет все меньше последствий. При этом в ISW считают, что Россия продолжит атаки с помощью «Shahed».