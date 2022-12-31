Украинский журналист Дмитрий Гордон считает вполне вероятным повторное вторжение армии РФ в Украину со стороны Беларуси 2 января. В последнее время в информационном пространстве часто говорится о возможной второй попытке наступления российских войск на Киев со стороны Беларуси.

В различных СМИ и телеграм-каналах пишут, что Путин «готовит что-то грандиозное на 2 января». Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявляет, что у России сейчас недостаточно сил. Тем не менее, Лукашенко снова поехал к Путину в РФ.

Касательно сложившейся ситуации высказал свое мнение и украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Я верю во все. В любое вторжение с любой стороны. В полный блэкаут. В эвакуацию Киева. Вот попадут еще раз у нас по энергетическим объектам, и может не быть ни света, ни тепла, ни канализации, ни воды – ничего. И тогда придется сливать воду в трубах и эвакуировать киевлян», – сказал медиаэксперт в интервью Евгении Кутновой на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

По словам Гордона, Путин, конечно же, хочет завоевать Украину полностью. Не нужно думать, что он согласен ограничиться только Донбассом. Он хочет снова оказаться в Киеве и будет делать для этого все, что только сможет.

«Он и делает для этого все для того, чтобы снова прийти в Киев и снова попытаться захватить полностью всю Украину», – констатировал журналист.