На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын 20-й день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Демонстранты утром, 31 декабря, традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Они продолжают скандировать лозунги: «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!».

Кроме того, утром было обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Ханкенди в направлении Лачына.