Криштиану Роналду выступил с обращением после подписания контракта с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

Соглашение 37-летнего нападающего рассчитано до лета 2025 года. Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире – его зарплата составит порядка 200 млн евро в год с учётом различных коммерческих пунктов.

«Я в восторге от возможности получить опыт в новой лиге, новой стране, – комментирует Роналду свой переход. – Видение «Аль-Насра» очень вдохновляет меня. Я рад встретиться со своими новыми товарищами по команде и надеюсь помочь клубу добиться больших успехов», – заявил португалец, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо.