Основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд, пишет Bloomberg. Состояние бизнесмена сократилось ранее на этой неделе до $137 млрд после падения стоимости акций Tesla на 11%.

Состояние Маска, напоминает агентство, превысило $200 млрд в январе 2021 г. Тогда он стал богатейшим человеком в мире, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса. В том же году в начале ноября состояние бизнесмена достигло максимума в $340 млрд. В декабре 2022 г. звание самого богатого человека перешло главе Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно.

Состояние Маска сократилось в последние недели после падения акций производителя электромобилей. Во вторник, 27 декабря, они подешевели на 11% на фоне сообщения Reuters о планах компании сократить в январе 2023 г. производственный график на своем заводе в Шанхае. Рыночная капитализация Tesla в октябре прошлого года впервые превысила отметку $1 трлн, а сейчас, пишет Bloomberg, «доминирование Tesla в области электромобилей находится под угрозой».