Как уже сообщал ранее Minval, 21 декабря Франция и Армения созвали заседание Совета безопасности ООН по ситуации на азербайджанской Лачинской дороге.

После обсуждений Франция как постоянный член Совета Безопасности ООН и в настоящее время как его председатель (постоянные и непостоянные члены исполняют обязанности председателя по одному месяцу) подготовила проармянское заявление, в котором ситуация на дороге Лачин-Ханкенди представлена как гуманитарная катастрофа.

Примечательно, что со стороны Франции процессом на протяжении десяти дней руководила непосредственно администрация президента Франции и советники Эммануэля Макрона по внешней политике.

Париж полагал, что сумеет протащить проармянское заявление в СБ ООН, а затем в качестве следующего шага превратит его в резолюцию.

Однако Франция, постоянный член Совета безопасности ООН и в настоящее время председатель Совета безопасности, за 10 дней так и не смогла провести заявление по ситуации на Лачинской дороге, в итоге Париж вовсе отказался от данной затеи.

Против инициативы Франции выступили Великобритания, ОАЭ, Россия и Албания.