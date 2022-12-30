Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» президента Фонда культурных инициатив Светлану Медведеву. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что знак присужден Медведевой за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Фонд социально-культурных инициатив был основан в 2008 году, Светлана Медведева — супруга третьего президента РФ, ныне заместителя совета безопасности России Дмитрия Медведева — является руководителем организации с момента основания. Отмечается, что при ее личном участии разработан целый ряд важных социальных, культурных и образовательных проектов.