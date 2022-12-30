Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила «Дом престарелых и инвалидов» в поселке Бильгях.
Соответствующие кадры она опубликовала в соцсети «Инстаграм».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила «Дом престарелых и инвалидов» в поселке Бильгях.
Соответствующие кадры она опубликовала в соцсети «Инстаграм».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
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