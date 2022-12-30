Соединенные Штаты играют с огнем и могут обжечься на поставках Тайваню противотанковых систем минирования Volcano стоимостью $180 млн. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«Китай выражает по этому поводу крайнее недовольство, мы примем решительные ответные меры, — говорится в заявлении, опубликованном на странице военного ведомства в социальной сети WeChat. — Мы настаиваем, чтобы США прекратили продавать оружие Тайбэю и перестали поддерживать контакты с тайваньскими военными, <…> в противном случае Соединенные Штаты обожгутся на огне, который сами спровоцировали».

Как уточнил Тань Кэфэй, попытки американской стороны сдерживать Пекин при помощи «тайваньского козыря» и препятствовать окончательному воссоединению материковой части КНР с Тайванем — «абсолютно глупые несбыточные мечты». Он отметил, что поставки вооружений Тайбэю — действия, противоречащие обязательствам США и нарушение принципа «одного Китая».

«Тем самым Вашингтон подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе, — добавил Тань Кэфэй. — Соединенные Штаты должны перестать посылать ошибочные сигналы тайваньским сепаратистам, <…> Вашингтон понесет всю ответственность за серьезные последствия».