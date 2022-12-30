Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал евреев уезжать из России, прежде чем их сделают «козлами отпущения» за тяготы, вызванные войной в Украине.

«Если посмотреть на российскую историю, то можно увидеть, что всякий раз, когда политическая система страны оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Это происходило и в царские времена, и в конце сталинского режима», – сказал Гольдшмидт в интервью The Guardian.

По его словам, в России наблюдается рост антисемитизма на фоне того, как «Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается».

«Поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать», – сказал раввин.