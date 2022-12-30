Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса опубликовал налоговые декларации предыдущего американского президента Дональда Трампа за период с 2015 по 2021 год, которые Минфин США ранее передал законодателям. Документы размещены на сайте комитета в рамках обзора работы Службы внутренних доходов (СВД) США, выполняющей функции федерального налогового ведомства.

«В течение четырех лет комитет проверял, как СВД применяет федеральные налоговые законы в отношении президента и обеспечивает их соблюдение, — говорится в заявлении председателя комитета Ричарда Нила (демократ, от штата Массачусетс). — Президент — это не обычный налогоплательщик». Как отметил Нил, действующие и бывшие лидеры США «обладают такими властью и влиянием, каких нет ни у кого из американцев». «А с большой властью приходит еще большая ответственность», — подчеркнул законодатель.

Комитет опубликовал сотни страниц документов. Часть приведенных в них данных цензурирована. Согласно оценке газеты «Вашингтон пост», декларации свидетельствуют о том, что «Трамп за шесть лет, четыре из которых он был президентом, платил мало налогов, если вообще платил их». Как отмечает издание, документы также «вызывают вопросы» о праве Трампа на налоговые льготы. Ранее СМИ, в частности, заостряли внимание на том, что декларации экс-президента якобы свидетельствуют о том, что в 2020 году он не выплачивал налоги.