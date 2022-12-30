Майкл Бом, немец Феликс, чех Иржи, Янина и Васыль — как вы все заколебали российских телезрителей.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Майкл Бом, немец Феликс, чех Иржи, Янина и Васыль — как вы все заколебали российских телезрителей.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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