Майкл Бом, немец Феликс, чех Иржи, Янина и Васыль — как вы все заколебали российских телезрителей.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.