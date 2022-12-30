Психиатр из Университета Нового Южного Уэльса выяснил, что перфекционисты более подвержены выгоранию из-за стресса и собственных «неумолимых» стандартов. Своими результатами психолог поделился с порталом EurekAlert.

Выгорание – это синдром, вызванный хроническим стрессом. Выгорание сопровождается чувством энергетического и физического истощения, отчуждением от друзей и снижением эффективности. Кроме того, страдающие от выгорания люди также жалуются на «туман» в голове.

В ходе анализа множества исследований этого синдрома ученый пришел к выводу, что наиболее выгоранию подвержены перфекционисты. Такие люди ставят перед собой сверхзадачи, которые трудно выполнить. Из-за этого повышается уровень стресса и снижается желание работать, так как цель не была достигнута должным образом.