Россия провалила принятие заявления Совбеза ООН по ситуации на Лачинской дороге, которое было подготовлено Францией, пишут армянские СМИ.

«В течение нескольких дней велись переговоры и обсуждался предложенный Францией текст заявления Председателя СБ ООН по ситуации в Лачинском коридоре. В результате длительных переговоров удалось получить согласованный членами Совета Безопасности ООН текст заявления.

Российская Федерация провалила принятие заявления, предложив в последний момент ряд новых изменений в тексте, прекрасно понимая, что они не будут приняты другими членами, что и произошло», — утверждают они.