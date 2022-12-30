Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал здоровье главы государства Владимира Путина вопросом государственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, в связи с этим общение Путина с журналистами кремлевского пула больше не будет прежним.

«Честно говоря, вряд ли оно будет таким же, как до пандемии. Здесь нечего греха таить, в обозримой перспективе. Вы видите, что и процессы мутации [ковида] идут, и так далее, вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее. Это все с учетом уроков пандемии обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности, потому что в таких условиях здоровье главы государства — это вопрос государственной безопасности», — сказал Песков.