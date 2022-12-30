Бойцов ВСУ в США обучают новой тактике, которая должна помочь в столкновениях с Вооруженными силами России, сообщает Politico со ссылкой на генерал-лейтенанта в отставке Марка Хертлинга. По его словам, это может стать ключом к успешному форсированию Днепра украинскими силами.

Новая учебная программа, недавно объявленная Пентагоном, научит украинских солдат новой тактике маневрирования пехоты с поддержкой артиллерии, — приводит издание слова военного.

При этом Хертлинг считает, что украинская армия все равно столкнется с серьезным противодействием со стороны Вооруженных сил России.