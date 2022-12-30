Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не собирается поздравлять глав недружественных государств с Новым годом.

Представители СМИ спросили его, будет ли российский лидер поздравлять американского президента Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона.

«Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений, мы сейчас фактически не имеем с ними контактов и, учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что поздравление Путина с Новым годом пройдет по традиционному формату, без изменений. По его словам, каждое новогоднее обращение президента несет отпечаток произошедших событий в стране. Этот год не является исключением.

До этого Путин рассказал, как планирует встретить Новый год. Глава государства отметил, что будет в кругу семьи смотреть новогоднее поздравление президента РФ.

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