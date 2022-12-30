Будет подготовлен перечень продовольственных товаров, которые заменят импортные товары товарами местного производства.

Это нашло отражение в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики».

Согласно указу, Кабинет Министров должен в трехмесячный срок утвердить перечень местных продовольственных товаров, которые заменят импортные товары товарами местного производства, и проинформировать об этом президента Азербайджана.