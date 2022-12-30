В Азербайджане определяются направления использования государственных продовольственных резервов.

Данный вопрос нашел отражение в предложенном изменении в закон «О защите прав потребителей», которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, солбщает Trend.

Государственные продовольственные резервы являются составной частью государственных и мобилизационных резервов и используются, согласно предложенному изменению в закон, в следующих случаях: обеспечение потребностей в Азербайджанской Республике в продуктах питания в случаях, установленных законом; оказание поддержки пищевой промышленности, другим отраслям экономики, ведомствам и организациям с целью обеспечения стабильности экономики; оказание гуманитарной помощи населению страны, иностранным государствам, общественным и религиозным организациям. Использование государственных продовольственных резервов для иных целей, кроме определенных статьей 30.2.1 настоящего закона не допускается.

Годовые бюджетные прогнозы для формирования государственных продовольственных резервов предусматривают соответствующий объем средств. Поставка продовольствия для государственных продовольственных резервов осуществляется на основании договоров, заключаемых между органами (учреждениями), определяемыми соответствующим органом исполнительной власти, и производителями продовольствия. Государственные продовольственные резервы находятся в распоряжении органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

Объем, номенклатура, порядок формирования, хранения, использования и периодического обновления государственных продовольственных резервов устанавливаются органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.