В этом году производственное объединение «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за счет внутренних финансовых ресурсов построило 11,1-километровый подземный полиэтиленовый газопровод к освобожденному селу Тертерского района — Талыш.

Об этом сказал заведующий отделом газификации и развития «Азеригаз» Теймур Джафаров в ходе акции «Открытые двери», сообщает Report.

По словам Джафаров сложность процесса строительства заключалась в необходимости прокладывать газопровод по заминированным участкам: «Во время прокладки трубопровода было обнаружено более 75 мин. В среднем, мины обнаруживались каждые 150 метров участка. «Азеригаз» прибегло к профессиональной помощи Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA)».

По словам Джафарова, для прокладки газопровода и сдачи его в срок «Азеригаз» работал в усиленном режиме.