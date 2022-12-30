В соответствии с планом переселения на освобожденные территории одной из главных целей ПО «Азеригаз» будет прокладка несущих газопроводов в восстанавливаемые населенные пункты.

Об этом в рамках «Открытых дверей» сказал журналистам начальник отдела по новой газификации и развитию ПО «Азеригаз» Теймур Джафаров, передает АПА.

По его словам, в этом году «Азеригаз» за счет внутренних финансовых ресурсов проложил подземные газовые линии протяженностью 11,1 километров до освобожденного села Талыш Тертерского района:

«Мы вынуждены были прокладывать линии через заминированные территории, и во время строительства обнаружили вдоль газопровода около 75 мин», — отметил Теймур Джафаров.