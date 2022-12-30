На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Сабир Рустамханлы заявил, что в Азербайджане имеются проблемы с национальными фамилиями.

Депутат предложил, чтобы в начале 2023 года новорожденным давали только национальное окончание фамилии.

«Пусть Министерство юстиции в связи с этим даст поручение всем ведомствам, следует отказаться от фамилий с окончанием на — ов», — сказал Сабир Рустамханлы.