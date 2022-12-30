На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Сабир Рустамханлы заявил, что в Азербайджане имеются проблемы с национальными фамилиями.
Депутат предложил, чтобы в начале 2023 года новорожденным давали только национальное окончание фамилии.
«Пусть Министерство юстиции в связи с этим даст поручение всем ведомствам, следует отказаться от фамилий с окончанием на — ов», — сказал Сабир Рустамханлы.
По моему у него когнитивные проблемы
Я, как азербайджанец , полностью поддерживаю идею о национальных фамилиях, если быть откровенным хотел изменить ее в свои 67 лет, но в одном госучреждении мне намекнули что могут появиться проблемы с личными документами.Я говорю об этом к тому,чтобы правительство должно создать такие условия, чтобы граждане, изменившие фамилии, не сталкивались и не занимались возникшими проблемами,такими как,изменения в дипломах,купчиях и других важных документах.
Ещё один умник выявился,а что делать Азербайджаном другой национальности проживающие в республике например русский Петров станет Петровзаде?старый маразматик ты хоть сам понимаешь чего ты хочешь?И как таких допускают в Милли меджлис?