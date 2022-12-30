На горячую линию МЧС “112” поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе села Галашихы Сиязанского района.

Как сообщили в МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов, было установлено, что боеприпас, обнаруженный во время осмотра места происшествия, представляет собой 73-мм артиллерийский снаряд с боеголовкой.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.

Кроме того, на основании информации, поступившей на горячую телефонную линию МЧС “112”, специалистами Службы спасения особого риска на территории Хатаинского района города Баку была изъята и обезврежена 1 ручная граната типа «УЗРГМ-2».