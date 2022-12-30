Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-ноябре текущего года увеличились на 12,3% или на 6,5 млрд долларов США и достигли 59,8 млрд долларов США.

Об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год.

В целом за 11 месяцев года внешнеторговый баланс, основной компонент платежного баланса, сформировал положительное сальдо в размере 23,5 млрд долларов, или в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.