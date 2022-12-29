Боевые действия в Украине зашли в тупик по причине того, что ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов. Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Он добавил также, что украинским силам по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперёд во многих областях.

Важно! Это может быть элементом стратегической дезинформации в преддверии возможного украинского удара в первой декаде января 2023 года.

Одновременно дезинформационные мероприятия «об отсутствии у ВСУ планов и ресурсов наступать» проводятся и по другим направлениям (в том числе в вариантах различных «утечек» по техническим каналам).

ВС РФ надо готовится к негативным сценариям развития обстановки и иметь соответствующие силы и средства парирования под рукой в 100-процентной готовности к боевому применению.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.