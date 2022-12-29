Пока там у Армении лишь одни политические выкидыши. С 2018 года — когда родили Пашиняна.
Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Пока там у Армении лишь одни политические выкидыши. С 2018 года — когда родили Пашиняна.
Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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