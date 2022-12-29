В социальных сетях была опубликована информация и видеозапись самосожжения участника Карабахской войны.

Согласно информации Генпрокуратуры, Раван Фаталиев, 1983 года рождения, совершивший самосожжение в Агдашской центральной районной больнице, не был участником войны, и ему не была назначена инвалидность в связи с участием в войне.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Раван Фаталиев совершил самосожжение в связи с выплатой пенсии, он получил ожоги I степени в области рук и лица и в настоящее время находится в стабильном, удовлетворительном состоянии.

По данному факту в прокуратуре Агдашского района проводится расследование.