Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительно письмо Биньямину Нетаньяху. Информацию приводит пресс-служба главы государства.

В письме говорится:

Уважаемый господин премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности в качестве премьер-министра Государства Израиль, передаю самые искренние и добрые пожелания. Это – наглядное проявление большой веры и доверия израильского народа к Вам, высокая оценка Вашей деятельности и заслуг на пути всестороннего развития и благополучия страны.

Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям, продиктованным волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и взаимопонимания. Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, которые на протяжении минувшего тридцатилетнего периода строились на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня. Вам принадлежат большие заслуги в становлении и развитии отношений между нашими странами.

В ноябре нынешнего года было принято решение об учреждении Посольства Азербайджана в Израиле. Надеюсь, что открытие Посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений.

Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление связей между двумя странами, дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших дружественных народов.

Пользуясь случаем, передаю Вам сердечные поздравления по случаю наступающего Нового 2023 года, желаю крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в ответственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного Государства Израиль и его народа.