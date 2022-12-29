Повестка сотрудничества между Азербайджаном и Грузией достаточно обширна и развивается на стабильной основе. Данную информацию приводит Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2022 года.

В заявлении отмечается, что между двумя странами осуществлялись визиты на высшем уровне и продолжилось отраслевое сотрудничество между соответствующими государственными структурами.

«29 сентября 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили совершил рабочий визит в Азербайджан. 24 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил рабочий визит в Грузию. 15 декабря в Тбилиси состоялось 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией под председательством премьер-министров Али Асадова и Ираклия Гарибашвили», — говорится в сообщении по итогам года.