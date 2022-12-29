Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году.

Данную информацию приводит Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2022 года.

Отмечается, что Азербайджан в течение 2022 года под руководством президента Ильхама Алиева успешно придерживалась независимого, открытого, прагматичного и опирающегося на национальные интересы курса внешней политики:

«На фоне возросшей напряженности в системе международных отношений и возникших в связи с этим вызовов наша внешняя политика направлена на обеспечение национальных интересов нашего государства в соответствии с нормами и принципами международного права, укрепление территориальной целостности Азербайджана, в том числе создание благоприятной внешней среды для национальной безопасности и социально-экономического развития.

В течение 2022 года были приняты практические меры по дальнейшему развитию двусторонних отношений с иностранными государствами. Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году».