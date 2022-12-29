В 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение, диалог на высоком уровне и практическое сотрудничество между сторонами были продолжены. Об этом говорится в обнародованной МИД информации по итогам года.

19 июля 2022 года в штаб-квартире НАТО министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

«28-29 апреля 2022 года нашу страну посетил с визитом спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. В течение года в сотрудничестве с НАТО были продолжены усилия по повышению национального потенциала в сфере вклада в международный мир и безопасность и в сфере оборонных реформ, согласованы новые цели партнерства в этом плане», — отмечено в сообщении.