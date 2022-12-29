«Приоритет составлял продвижение наших интересов в рамках новых реалий, возникающих в регионе с обеспечением территориальной целостности Азербайджана и международного права».

Данная информация приводится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2022 года.

Было подчеркнуто, что повестка нормализации построена по трем основным направлениям, таким как, подготовка мирного договора, который определит основы двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитация государственной границы и восстановление транспортных и коммуникационных связей между двумя государствами.

Отмечено, что хотя в рамках соответствующей рабочей группы была продолжена деятельность по восстановлению транспортных коммуникаций в регионе, по обеспечению в этом контексте беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, из-за неконструктивной позиции армянской стороны добиться серьезного прогресса в этой области не удалось.

«В целом, несмотря на частичную динамику двусторонних контактов в направлении нормализации в постконфликтный период между Арменией и Азербайджаном в течение года, прогресс, достигнутый по всем трем направлениям нормализации, не оправдал ожиданий. Основной причиной этого является отсутствие у Армении необходимой политической воли для реальных шагов по нормализации отношений, ее противоречивая и непоследовательная позиция, постоянные попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств, в частности то, что она прибегает к политическим и военным провокациям с целью нанесения удара по усилиям по нормализации. Наряду с этим в предложениях по тексту мирного договора есть тенденции к затягиванию процесса», — говорится в пресс-релизе Управления пресс-службы МИД по итогам 2022 года.