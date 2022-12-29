Сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), который был арестован по подозрению в шпионаже в пользу России, подозревают в передаче Москве секретных данных о ситуации в Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.

По этим данным, отдел Карстена Л. занимался обработкой секретных разведданных из России и Украины, которые были получены другими западными разведслужбами. Это в том числе спутниковые снимки, перехваченные разговоры и т.д.

Как пишет Тagesschau со ссылкой на материалы радиокомпаний WDR и DNR, проверяется информация о том, что сотрудника БНД могли шантажировать.

О задержании сотрудника немецкой разведки Карстена Л, который тайно работал на Россию, стало известно 22 декабря. Его задержали, в его квартире и офисах БНД прошли обыски.

В последние годы в Германии неоднократно разоблачали шпионов из России. В ноябре суд в Дюссельдорфе приговорил подполковника запаса к одному году и девяти месяцам условно. Он контактировал с сотрудниками ГРУ и передавал им информацию о резервистах в Германии.

Весной мюнхенский суд приговорил ученого из Аугсбургского университета к одному году условно. Он передал РФ информацию о европейской ракетной системе.

Внутри самой БНД последний громкий шпионский скандал произошел в 2014 году, когда был арестован сотрудник разведки, отвечавший за почту и регистрацию секретных сведений в отделе внешних связей. Сообщалось, что он был шпионом ЦРУ.