США, своими шагами по Греции и греческому Кипру, открыто нарушают баланс сил в регионе, о чем Анкара четко заявила Вашингтону.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя шаги Соединенных Шагов по поставкам вооружения Греции, передает «Анадолу».

По словам Чавушоглу, хотя Вашингтон заявляет Анкаре об обратном, Турция «отталкивается от фактов».

«Массовые поставки оружия Греции – наглядный показатель нарушения баланса сил. То же самое можно говорить и о греческой общине Кипра, в отношении которой США на год отменили эмбарго на поставки оружия», — сказал турецкий министр.

Турецкий министр сообщил, что в ответ на запрос Анкары о причинах подобного шага Вашингтона, турецкую сторону «отсылают к шагам» греческой общины острова по сотрудничеству с США в сфере предотвращения отмывания денег».

«Разве ответом на подобное сотрудничество должно быть разрешение на поставки оружия? Для чего и против кого? Против турок-киприотов», — отметил турецкий министр.