Предстоящий флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra получит новую и улучшенную перископическую камеру, которая «всех шокирует». Об этом сообщает портал Gizmochina со ссылкой на инсайдера Картикея Сингха.

По словам источника, Xiaomi оснастит камерофон объективом со впечатляющими характеристиками. Сингх заявил, что за последние 2 года никому так и не удалось бросить вызов камерам флагманов Samsung, из-за чего компания «обленилась» и использует одно и то же оборудование уже 3 поколения, но в 2023 году это изменится.

Таким образом, смартфоны Samsung Galaxy S22 Ultra и, вероятно, S23 Ultra уступят лидерскую позицию конкуренту в лице Xiaomi 13 Ultra.

Ожидается, что фотофлагман Xiaomi будет представлен в 2023 году и в отличие от предшественника поступит в продажу на глобальном рынке.