События последних дней на Лачинской дороге это тест на искренность для Армении.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года в четверг в Анкаре, передает «Анадолу».

«Тесное сотрудничество с братским Азербайджаном продолжается на самом высоком уровне. Анкара тесно координирует свои шаги с Баку и в вопросе нормализации связей с Арменией. Безусловно, последние события на Лачинской дороге станут тестом на искренность для Армении. Попытки разграбления недр братского Азербайджана недопустимы», — сказал министр.