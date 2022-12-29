В связи с ремонтными работами на путепроводе, расположенном на улице Алы Мустафаева (3-й микрорайон) в Насиминском районе города Баку, будет ограничено движение автотранспортных средств в направлении проспекта Зии Буниятова (только на путепроводе) от круга около станции метро «20 Января».

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог, ограничение с учетом интенсивности движения на указанном путепроводе будет действовать в нерабочие дни, с ночи на 31 декабря до вечера 4 января 2023 года.

В течение указанного времени водители могут продолжать движение от кругового перекрестка у станции метро «20 Января» по проспекту Зии Буниятова, по боковой полосе движения.