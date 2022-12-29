Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев прибыл в Израиль с официальным визитом. Как стало известно в четверг, 29 декабря, высокопоставленный дипломат лично проконтролирует подготовку к открытию азербайджанского посольства в Тель-Авиве.

По словам Фариза Рзаева, «с открытием дипломатического представительства в отношениях двух стран откроются практически безграничные возможности», передает vesty.co.il.

Фариз Рзаев отметил, что «союз двух стран — это настоящее чудо, потому что он основан не только на общих интересах, но и на общей истории двух народов, живущих бок о бок более тысячи лет». Речь идет о дружеских и добрососедских отношениях горских евреев и мусульман Кавказа.

По словам дипломата, еврейская община Азербайджана и сегодня занимает заметное место в жизни республики. Она считается одной из крупнейших еврейских общин в странах мусульманского мира, пользуется полной свободой вероисповедания и живет в безопасности.

В программе визита замглавы МИД Азербайджана — осмотр возможных объектов для размещения посольства, встреча с бывшим главой Мосада Тамиром Пардо. Кроме того, Фариз Рзаев проведет встречи с представителями министерства иностранных дел Израиля.

Однако у визита есть и неформальная часть. Фариз Рзаев намерен навестить свою школьную учительницу, которая репатриировалась и проживает в Израиле.