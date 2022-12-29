18:02 Возросло число погибших и раненых в результате пожара в отеле в Камбодже. Известно, что в результате пожара, по меньшей мере, погибли 19 и пострадали 50 человек.

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09:06 В отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в камбоджийском городе Пойпет произошел пожар, в результате которого не менее 10 человек погибли, пострадали 30 человек.

«Более 400 человек, большинство из которых тайцы, застряли в казино», — сообщил глава администрации Пойпет Нхема Фоенга.

Предположительно, причиной пожара стал взрыв бака с топливом.

Для спасения людей, застрявших в казино, власти направили к комплексу спецназовцев и вертолеты.