Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной разработки месторождений в Карабахе продолжается и в ночное время несмотря на морозную погоду.

Морозная погода не создает помех для хода акции, серьезных проблем со здоровьем у протестующих нет, уточняет «Репорт».

Участники акции продолжают соблюдать меры безопасности, а дорога, как и ранее, открыта для перевозки гуманитарных грузов.

Протестующие держат в руках плакаты на русском и английском языках. Они исполняют патриотические песни, скандируют лозунги: «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!».

Активисты отмечают, что акция продолжится на протяжении всей ночи.