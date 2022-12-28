На территории Украины находятся десятки, а, возможно, и сотни военнослужащих США, в Киеве находится также значительный аппарат военного атташе США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Десятки, а может быть, даже и сотни американских военнослужащих есть в Украине», — заявил он в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Лавров добавил, что сотрудники Центрального разведывательного управления США занимали минимум один этаж в здании Службы безопасности Украины.