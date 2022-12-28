На фоне продолжающейся акции экологов ханкендинские сепаратисты пытаются реализовать очередную мошенническую схему. Рубен Варданян и его подручные объявили о «приостановке» деятельности рудника «Демирли» (армянское название — «Кашен»). Компания «Бейз Металлс», которая и ведёт там работы, важно заявила, что работа приостановлена до проведения независимой экспертизы, что она-де уже обратилась в ООН (!) и профильные международные организации, чтобы те прислали экспертов, и т.д,

Понятно, что речь идет об очередной мошеннической уловке. Участники акции протеста экологов на дороге Лачин-Шуша-Агдам требовали и требуют не оценки «экспертов», настолько «независимых» от закона, порядочности и Международного права, что готовы принять приглашение сепаратистов. Требование участников акции известно: на рудниках должен быть проведён профессиональный мониторинг со стороны соответствующих государственных структур Азребайджана, прежде всего министерства экологии и природных ресурсов и министерства экономики. Более того, как стало известно Minval.az из заслуживающих доверия источников, приглашённые сепаратистами «эксперты» не будут допущены на территорию нашей страны. Проводить мониторинги, экспертизы и прочие оценки на месторождениях полезных ископаемых на территории Азербайджана — суверенное право нашей страны, и делиться этим правом Азербайджан ни с кем не намерен. Тем более если речь идёт о персонах и организациях, готовых сотрудничать с сепаратистами. С которыми, добавим от себя, ни одна ответственная и честная структура просто не станет связываться.