Правительство Азербайджана решительно настроено на то, чтобы его воспринимали как настоящего друга Европейского союза. Данная информация приводится в статье издания El Espanol «Чаепитие над минным полем с видом на Иран: поездка в Азербайджан, являющийся кавказским другом ЕС».

В статье отмечается, что Баку часто принимает у себя важные международные мероприятия, в том числе «Евровидение» в 2012 году и соревнования Формулы-1.

Автор упоминает о том, что в середине июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Баку для подписания меморандума о взаимопонимании между Европейским Союзом и Азербайджаном по стратегическому партнерству в энергетической сфере. Данный документ предусматривает как минимум удвоение поставок природного газа из Азербайджана в Европу в период до 2027 года.

Автор побывал также на Худаферинском мосту и увидел границу с Ираном. По словам автора, в средние века отношения и торговля активно развивались, но «пятнадцать каменных арок с более чем 800-летней историей — согласно книгам — сегодня ничего не держат». Шаткий мост между двумя странами, как поясняет автор, является наглядным символом того, что «светский Азербайджан и Исламская республика Иран отвернулись друг от друга не только в религиозных и культурных вопросах».

Автор указывает на то, что Азербайджан продолжает сталкиваться с проблемой минной опасности на освобожденных территориях: «По дороге в Карабах все, что мы видим, — это огромное пространство земли, и предупреждающие знаки — с буквами которые мы не понимаем, хотя на рисунках все ясно — и разметки, аккуратно вбитые в землю колья и протянутые между ними предупредительные ленты. Здесь можно наступать, здесь лучше не ходить. Мины противотанковые, и от вас останется только память».

«Перемещенные лица имеют право вернуться на свою землю спустя столько времени, и правительство вкладывает в это большие средства»,- говорится в статье.