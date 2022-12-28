28 декабря чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана, где ей вручили ноту протеста.

Нота протеста связана с тем, что на фоне отсутствия необходимой реакции французского правительства различные политические круги Франции продолжают открыто распространять клевету в адрес Азербайджана, а также расширять предвзятые кампании против нас. Это и стало предметом глубокого беспокойства.

В письме отмечено, что недопустимы призывы политических сил Франции к принятию мер, покушающихся на территориальную безопасность и суверенитет Азербайджана, а также озвучивание безосновательных обвинений в наш адрес, которые имели место несколько дней назад. В указанном письме также отмечено, что необоснованные обвинения в адрес Азербайджана были выдвинуты обеими палатами Французского парламента, в результате чего были приняты резолюции против Азербайджана, а это ничто иное, как систематическая кампания очернения. Азербайджанская сторона призвала французскую срочно принять меры по пресечению кампании очернения.